Нова версії програмного забезпечення UAID Reader
In Kyiv - Що Нового ?
Сьогодні, 20:41
Новостворений Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю
In Kyiv - Що Нового ?
Сьогодні, 20:00
Минулого року врятували життя рекордній кількості малюків
In Kyiv - Що Нового ?
Сьогодні, 19:53
Онлайн-сервіс «Бюро знахідок» довів свою актуальність
In Kyiv - Що Нового ?
Сьогодні, 19:43
У Києві запустили освітній IT-проект
In Kyiv - Що Нового ?
Сьогодні, 19:32
Київ налагоджуватиме ділові взаємини із Марокко
In Kyiv - Що Нового ?
Сьогодні, 19:23
Соціальні інспектори здійснюватимуть контроль
In Kyiv - Що Нового ?
Сьогодні, 14:47
Реформа екстреної медицини України
In Kyiv - Що Нового ?
Сьогодні, 14:40
Початок збору проектних пропозицій нових СІЗО в Києві та Львові
In Kyiv - Події
Сьогодні, 14:32
Викрито групу автокрадіїв
In Kyiv - Що Нового ?
Сьогодні, 14:20
Прокуратура через суд стягнула з забудовника понад 37 млн. грн
In Kyiv - Що Нового ?
Сьогодні, 14:09
Пройде виставка інвентарю для екіпірування пасажирських вагонів
In Kyiv - Події
Сьогодні, 13:57
В грудні планується розпочати будівництво метро на Виноградар
In Kyiv - Що Нового ?
Сьогодні, 13:46
За минулий рік у КМДА опрацювали понад 5 тисяч запитів
In Kyiv - Що Нового ?
Сьогодні, 13:40
Винних посадових осіб буде притягнуто до відповідальності
In Kyiv - Що Нового ?
Сьогодні, 13:24
За якість роботи ВАСУ поставили оцінку «добре»
In Kyiv - Що Нового ?
Сьогодні, 13:15
Київський метрополітен продовжить відстоювати інтереси киян
In Kyiv - Що Нового ?
Сьогодні, 12:41
«Укргазвидобування» не буде монопольною компанією
In Kyiv - Що Нового ?
Сьогодні, 12:35
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