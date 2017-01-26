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Водохреща у «Парку Київська Русь»
In Kyiv - Події 12 Січня 2017
На свято Водохреща, 19 січня, у «Парку Київська Русь» чекають всіх, хто хоче доторкнутися до стародавніх слов'янських традицій святкування. ...
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Вечір-спогад про Олексу Тихого
In Kyiv - Події 31 Січня 2017
Вечір-спогад про Олексу Тихого «Я – для того, щоб жив мій народ» Час: 1 лютого, 18.30 Місце: Київський Міський Будинок Вчителя (Вул. Во ...
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